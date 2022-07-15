Российская армия за сутки обстреляла 19 населенных пунктов Донецкой области

За сутки армия РФ 29 раз ударила по территории Донецкой области, есть раненые и погибшие среди мирного населения. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Под огнем оккупантов оказались 19 населенных пунктов области - Краматорск, Константиновка, Северное, Иванград, Опытное, Авдеевка, Старая Николаевка, Большая Новоселка, Новоукраинка, Бахмут, Горняк, Маяки, Хромово, Красногоровка, Дружба, Семеновка, Торецк, Журавка, Соледар.



Разрушены 49 гражданских объектов: 29 жилых домов, учебное заведение, предприятия и поля пшеницы.





Оккупанты обстреливали Донецкую область авиацией, артиллерией, ЗРК С-300, ракетами, РСЗО «Град» и «Ураган».



Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее мэр Славянска Вадим Лях показал как выглядит после обстрела завод «Zeus Ceramica», производящий керамогранит.