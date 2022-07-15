Подозреваемого в госизмене нардепа Алексея Ковалева объявили в розыск

Нардепа Украины Алексея Ковалева объявили в розыск, заочно ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.



Алексей Ковалев после полномасштабного вторжения России в Украину находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.



«В ходе расследования установлено, что в начале июля этого года Алексей Ковалев вступил в должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора — «правительстве Херсонской области»», — информируют в ДБР.



О подозрении в государственной измене и пособничестве государству-агрессору Ковалеву сообщили еще 6 июля. Эти статьи предусматривают наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.