Обстреляны Кировский и Петровский районы Донецка. Есть раненые

Местные телеграм-каналы Донецка сообщают об обстреле двух районов города. Речь о Кировском и Петровском районах.



Фото и видео последствий попадания снарядов опубликовал ресурс «Типичный Донецк», отметив, что на улице Бирюзова ранены мужчина и женщина, а на ул. Коротченко разбиты жилые дома и горит газопровод. Также сообщается что на ул. Петровского снаряд повредил автомобиль и ранил мирного жителя.



Снаряд выбил окна в одном из домов Кировского района.







Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал о последствиях обстрелов региона за сутки, отметив, что в результате попадания снарядов оккупантов по населенным пунктам Донетчины есть жертвы и пострадавшие.