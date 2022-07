В России деятельность Bellingcat и The Insider признали «нежелательной»

Российская генеральная прокуратура признала «нежелательной» деятельность в России ряда неправительственных организаций, в том числе расследовательского проекта Bellingcat и издания The Insider. Об этом сообщили в ведомстве.



Ведомство направило информацию о принятом решении в Министерство юстиции России для внесения этих НПО в перечень нежелательных.



«Принято решение о признании нежелательной деятельности иностранных неправительственных организаций (НПО) Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы" (CEELI Institute) (Чехия)», — заявили в генпрокуратуре.



Отмечается, что информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации и обнародования.