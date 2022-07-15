В результате атаки на Николаев ранены два человека — мэр

Последствия обстрела Николаева. Фото: ВГА

В результате обстрела Николаева со стороны российских сил два человека ранены. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.



«Снова российские оккупанты обстреляли учебные заведения в Николаеве. На местах уже работают спасатели и аварийные бригады. Пока известно о двух раненых», — отметил Сенкевич.



По его словам, обстрел был произведен около 07:50, когда на улицах уже много людей.



Также Сенкевич сообщил, что возле университета им. Сухомлинского коммунальщики уже расчистили улицу от камней и обломков. Движение транспорта возобновлено.





Напомним, утром в Николаеве прогремела серия взрывов. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким уточнил, что Россия атаковала два крупнейших университета в Николаеве.