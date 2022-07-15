В Минобороны РФ признали, что били по Виннице ракетами

Российские войска целенаправленно наносили удар ракетами «Калибр» по концертно-художественному учреждению, известному как Дом офицеров, в Виннице. Это признали в Минобороны РФ.



«14 июля высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" нанесен удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница», — заявили в российском ведомстве.



Там назвали Дом офицеров «военным объектом». Уверяют, что в момент удара там проходило «совещание командования украинских Воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка».



«В результате удара участники совещания уничтожены», — заявили в Минобороны РФ.



Объяснений, почему при атаке на «военный объект» погибли дети, там не предоставили.

Напомним, в четверг, 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар из акватории Черного моря ракетами «Калибр» по Виннице. В результате погибли 23 человека, в том числе трое детей. Кроме того, значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения. После ракетных ударов остаются пропавшими 18 человек.