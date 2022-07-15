Количество погибших от обстрела Николаева выросло до четырех

Количество пострадавших в результате ракетных ударов по университетам Николаева выросло до четырех человек. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.



По ее словам, в результате атаки российских оккупантов разрушениям подверглись не только ВУЗы, но и объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Четверо раненых были доставлены в медучреждения. Детей среди пострадавших нет.



Всего за минувшие сутки в результате обстрелов ранения получили 13 человек. В больницах Николаевской области находятся 326 пациентов, пострадавших в ходе атак оккупантов.