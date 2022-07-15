«Шахтер» договорился о проведении матчей Лиги чемпионов в Варшаве

«Шахтер» подписал договор аренды стадиона с варшавской «Легией» на матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщается на сайте донецкого футбольного клуба.



Отмечается, что расписание поединков станет известно после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая состоится 25 августа. Продажей билетов будет заниматься «Шахтер».



Также сообщается, что по договоренности клубов обладатели сезонных абонементов на домашние матчи «Легии» сезона-2022/23 смогут воспользоваться своим приоритетным правом приобретения билетов на игры Лиги чемпионов.



Сейчас украинские стадионы не могут принимать международные матчи из-за войны, развязанной Россией на территории Украины.

Накануне новым главным тренером «Шахтера» был официально назначен Игор Йовичевич.