В 19 населенных пунктах Донетчины восстановили электроснабжение

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 19 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за сутки специалистам удалось вернуть свет в дома 18 797 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах Донецкой области.



«Львиная доля обновлений — в Краматорской и Славянской громадах, которые все чаще подвергаются обстрелам и ракетным ударам. Менее чем за сутки восстановлено питание 8,6 и 6,9 тысячи семей соответственно. А в Бахмутской громаде также в течение суток энергетикам удалось снова запитать дома 1,9 тысячи семей», — отметили в энергокомпании.



Там добавили, что пока без света — 329 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское.