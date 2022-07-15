В РФ продолжается скрытая мобилизация, заявляют в СНБО

В РФ продолжают скрытую мобилизацию, оккупантам не хватает живой силы для войны в Украине. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов



Он отметил, что к войне в Украине РФ привлекает заключенных, осужденных по уголовным статьям, а также Кремль повышает зарплату контрактникам, чтобы они согласились отправиться в Украину.



«В России запущен маховик скрытой мобилизации. Денежное обеспечение для контрактников увеличено до четырех тысяч долларов. Создаются так называемые «добровольческие батальоны», - констатировал Данилов.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что в войне с Россией грядут серьезные перемены в пользу Украины, которые могут произойти уже к концу года.



