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Из плена «ДНР» освобождены 32 украинских волонтера

15 июля 2022, 16:42

Из плена «ДНР» освобождены 32 украинских волонтера

Группировка «ДНР» отпустила из плена 32 волонтера, похищенных в конце марта в окрестностях Мариуполя. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на слова главы юридической службы проекта «Помогаем уехать» Полины Мурыгиной.

Отмечается, что отпущенные из плена волонтеры помогали мариупольцам эвакуироваться, а также доставляли в город гуманитарную помощь. В конце марта они перестали выходить на связь, так как были похищены.

«Медиазона» сообщает, что волонтеров держали в колонии в поселке Еленовка на территории самопровозглашенной «ДНР» больше 100 дней.

Фонд «Помогаем уехать» также сообщил журналистам, что в Еленовке продолжают удерживать и других украинских волонтеров.

Ранее в пресс-службе Мариупольского городского совета заявили, что из разрушенного мариупольского музея имени Куинджи российские оккупанты похитили оригиналы картин Айвазовского, Куинджи и других художников. 

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