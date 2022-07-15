Из плена «ДНР» освобождены 32 украинских волонтера

Группировка «ДНР» отпустила из плена 32 волонтера, похищенных в конце марта в окрестностях Мариуполя. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на слова главы юридической службы проекта «Помогаем уехать» Полины Мурыгиной.

Отмечается, что отпущенные из плена волонтеры помогали мариупольцам эвакуироваться, а также доставляли в город гуманитарную помощь. В конце марта они перестали выходить на связь, так как были похищены.

«Медиазона» сообщает, что волонтеров держали в колонии в поселке Еленовка на территории самопровозглашенной «ДНР» больше 100 дней.

Фонд «Помогаем уехать» также сообщил журналистам, что в Еленовке продолжают удерживать и других украинских волонтеров.

Ранее в пресс-службе Мариупольского городского совета заявили, что из разрушенного мариупольского музея имени Куинджи российские оккупанты похитили оригиналы картин Айвазовского, Куинджи и других художников.