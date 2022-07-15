Освобожденные из плена украинцы получат по 100 тысяч гривен

Межведомственная комиссия возобновила выплаты освобожденным из плена украинцам и тем, кто еще в неволе. Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



«Минреинтеграции возобновило работу Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц лишенными свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мер, направленных на их социальную защиту», — отметили в ведомстве.



Также сообщается, что 14 июля на заседании комиссии принято решение о предоставлении выплат 121 украинцу. Эти люди оказались в плену в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ против Украины с 2014 года и были освобождены или до сих пор незаконно удерживаются оккупантами.



«106 украинцев признаны Межведомственной комиссией лишенными свободы в результате вооруженной агрессии РФ. 47 из них удалось освободить уже после 24 февраля 2022 года. Всем им выплатят единовременную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен», — уточнили в ведомстве.



Кроме того, комиссия назначила выплаты по 100 тысяч гривен на правовую помощь 15 семьям незаконно заключенных украинцев.



«В настоящее время они содержатся за решеткой оккупационной "администрацией" или органами власти России за их общественную, политическую или профессиональную деятельность», — сообщили в Минреинтеграции.