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The Guardian: Спутниковые снимки показали 1400 новых могил на кладбище в Мариуполе

15 июля 2022, 16:38

The Guardian: Спутниковые снимки показали 1400 новых могил на кладбище в Мариуполе

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что на Старокрымском кладбище в Мариуполе в период с 12 мая по 29 июня появилось около 1400 могил. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование британского Центра информационной стойкости (CIR).

Используя изображения, сделанные частным спутниковым оператором Planet Labs PBC, британский центр подсчитал, что по состоянию на 12 мая количество могил на Старокрымском кладбище в Мариуполе с начала вторжения России в Украине выросло на 1700, а к 29 июня появилось еще 1400 могил.

Исследователи CIR подсчитали, что ежемесячно выкапывается в пять раз больше новых могил, чем до российского вторжения.

«Наш доклад свидетельствует о чрезвычайном давлении на жизнь гражданских в Украине, особенно на оккупированных территориях. Временные захоронения и все большее количество могил в Украине, особенно на оккупированных территориях и возле них, являются красноречивым свидетельством о количестве погибших среди гражданского населения в результате российского вторжения», – заявил директор по расследованиям CIR Бенджамин Стрик.

Как отмечают исследователи, боевых действий в городе не было с конца мая, однако тела погибших могли быть найдены под завалами разрушенных домов.

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