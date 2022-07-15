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ГСЧС показала школу на Днепропетровщине разбитую ночью российскими ракетами «Калибр»

15 июля 2022, 16:18

ГСЧС показала школу на Днепропетровщине разбитую ночью российскими ракетами «Калибр»

Ночью 15 июля оккупанты обстреляли школу в Синельниковском районе Днепропетровской области крылатыми ракетами «Калибр». Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области опубликовала видео с кадрами последствий вражеского обстрела учебного заведения.



Уточняется, что школа расположена в поселке Просяна Синельниковского района Днепропетровской области.

Спасатели разбирают завалы, к работам привлечена инженерная техника.

Ранее об обстреле Днепропетровской области сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, отметив, что снаряды оккупантов попали на территорию трех районов региона.

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