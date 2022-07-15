Минрегион анонсировал открытие 15 модульных городков для переселенцев

В деоккупированных областях будет построено 15 модульных городков для переселенцев. Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, передает пресс-служба Минрегиона.



Сегодня восьмой модульный городок для переcеленцев открыли в Макарове Киевской области.



В городке есть 88 жилых модуля, рассчитанных на 352 человека. Инфраструктура включает туалетные и душевые комнаты, столовые и детские комнаты. Содержанием городка занимаются местные власти.



Ранее модульные городки были открыты во Львове, Бородянке, Буче.