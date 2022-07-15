Еврокомиссия объявила о новом пакете санкций против России

Европейская комиссия предложила ввести новый пакет мер против России, в поддержку предыдущих шести пакетов санкций. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.



«Сегодняшний пакет "Поддержание и согласование" разъясняет ряд положений, направленных на укрепление правовой определенности для операторов и правоприменения со стороны государств-членов. Это также еще больше увязывает санкции ЕС с санкциями наших союзников и партнеров, в частности, в G7. Важно отметить, что пакет подтверждает твердую позицию Комиссии по защите продовольственной безопасности во всем мире», — говорится в сообщении.



Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «жестокая война России против Украины не ослабевает, поэтому сегодня мы предлагаем ужесточить наши жесткие санкции ЕС против Кремля, более эффективно применять их и продлить до января 2023 года».



Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что в дополнение к этим мерам также представит предложения о включении в списки большего количества физических и юридических лиц с замороженными активами и ограниченными возможностями передвижения.



В сообщении отмечается, что сегодняшний пакет вводит новый запрет на импорт российского золота, одновременно усиливая контроль за экспортом двойного назначения и передовых технологий. При этом он усилит согласование санкций ЕС с санкциями партнеров по G7.



«В пакете также подтверждается, что санкции ЕС никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией. Кроме того, в тексте уточняется точный объем некоторых финансовых и экономических санкций», — отметили в Еврокомиссии.



Кроме того, предлагается продлить действующие санкции ЕС на шесть месяцев, до следующего пересмотра в конце января 2023 года.



Теперь данный пакет будет обсуждаться государствами-членами в Совете ЕС.

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