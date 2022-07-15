В Сумской области гражданский автомобиль подорвался на мине, один человек погиб

Автомобиль с двумя гражданскими подорвался на мине в пятницу в Сумской области – один человек погиб, а еще один госпитализирован. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



«Сегодня утром, между селами Басовка и Юнаковка, автомобиль с двумя гражданскими людьми взорвался на мине. Один мужчина погиб на месте, другой - с тяжелыми травмами, переломами и ожогами находится в больнице», - сообщил он.



По его словам, в настоящее время выясняются причины, по которым мужчины решили свернуть с проездного пути, движение по которому было разрешено, и поехали по запрещенной дороге с отметкой «мины».

Сегодня утром 15 июля в Сумской области зафиксировано более 20 минометных прилетов по территории двух громад.