ВСУ отбили несколько попыток наступления оккупантов на Донбассе — сводка

На Донетчине оккупанты продолжают попытки наступления по нескольким направлениям, украинские военные останавливают их и отбрасывают назад. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



«Украинские воины снова успешно отразили штурм, во время которого оккупанты пытались установить контроль над Богородичным», — отмечается в сообщении.



На Донецком направлении, на отдельных участках, россияне активизировали применение авиации, ствольной и реактивной артиллерии, наносили авиаудары в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Краматорск, Берестово, Белогоровка, Покровское, Соледар, Новая Каменка, Парасковеевка, Бахмут, Веселая Долина и Нью-Йорк. Ракетно-авиационные удары зафиксированы недалеко от Белогоровки, Ягодного, Бахмута, Авдеевки и Новоселовки.



«Оккупанты пытались взять под контроль участок дороги Бахмут – Лисичанск. Вели штурмовые действия в направлении Нагорного и Белогоровки. Украинские воины огнем остановили все эти попытки врага и отбросили его обратно», — отметили в Генштабе.



Кроме того, захватчики провели несколько безуспешных попыток наступать по направлениям Николаевка – Спирное, Мироновка – Углегорская ТЭС и Возрождение – Вершина. В результате оккупанты понесли потери и отошли назад, говорится в сводке.



На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка, Пречистовка, Новополь, Мирное, Малые Щербаки.



«Значительными потерями для российских оккупантов завершилась попытка улучшить тактическое положение на направлениях Сладкое – Водяное, Владимировка – Водяное, Егоровка – Павловка. Под огнем украинских военных остатки вражеских сил отошли», — добавили в Генштабе.