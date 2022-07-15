В Виннице разобрали 50% завалов, продолжают искать 11 человек

После российского ракетного удара по Виннице спасатели разобрали половину завалов, продолжают искать 11 человек. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.



«Продолжаются аварийно-спасательные работы по разбору завалов в Доме офицеров. Обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 50% общей площади объектов», — говорится в сообщении.



Всего в результате обстрела повреждено и разрушено ориентировочно 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей.



«Погибли 23 человека (из них 3 ребенка), обратилось за помощью 197 человек, из них 80 госпитализированы (из них 3 ребенка), продолжается поиск 11 человек, связь с которыми отсутствует», — уточнили в ГСЧС.



К аварийно-спасательным работам привлечены 445 человек и 74 единицы техники.

В четверг, 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар из акватории Черного моря ракетами «Калибр» по Виннице. В результате погибли 23 человека, в том числе трое детей. Кроме того, значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения.