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В Виннице разобрали 50% завалов, продолжают искать 11 человек

15 июля 2022, 19:37

В Виннице разобрали 50% завалов, продолжают искать 11 человек

После российского ракетного удара по Виннице спасатели разобрали половину завалов, продолжают искать 11 человек. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Продолжаются аварийно-спасательные работы по разбору завалов в Доме офицеров. Обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 50% общей площади объектов», — говорится в сообщении.

Всего в результате обстрела повреждено и разрушено ориентировочно 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей.

«Погибли 23 человека (из них 3 ребенка), обратилось за помощью 197 человек, из них 80 госпитализированы (из них 3 ребенка), продолжается поиск 11 человек, связь с которыми отсутствует», — уточнили в ГСЧС.

К аварийно-спасательным работам привлечены 445 человек и 74 единицы техники.

В четверг, 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар из акватории Черного моря ракетами «Калибр» по Виннице. В результате погибли 23 человека, в том числе трое детей. Кроме того, значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения. 

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