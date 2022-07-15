Оккупанты ударили ракетами по центру Бахмута, ранены 6 человек

Оккупанты ударили по центральному рынку Бахмута. Фото: Нацполиция Украины

Сегодня российские захватчики нанесли удар по центру города Бахмут из реактивной системы залпового огня «Ураган». По предварительной информации, ранены минимум 6 человек. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.



«На этот раз россияне попали "Ураганами" в рынок и частный сектор. Повреждены магазины, помещения на рынке, пятиэтажка», — говорится в сообщении.



По данным полиции, предварительно по центральному рынку оккупанты выпустили одну ракету, еще две — по жилому массиву.



Полицейские оказали пострадавшим первую медицинскую помощь и собрали доказательства военного преступления РФ. По факту открыто уголовное производство по ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.



«Бахмут остается одной из самых горячих точек в области. Не подвергайте себя смертельной опасности — эвакуируйтесь!», — добавили в ОВА.