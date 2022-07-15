Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

ЦИК призвала жителей оккупированных территорий не принимать участие в псевдореферендумах

15 июля 2022, 21:25

ЦИК призвала жителей оккупированных территорий не принимать участие в псевдореферендумах

Центральная избирательная комиссия Украины заявила о недопустимости проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях страны. Жителей этих территорий призывают не примать участие в подобном «народном волеизъявлении».

«24 февраля Россия разрушила все международные принципы безопасности и демократические достижения. Сейчас готовит очередное наступление на нашу демократию — планирует организовать на временно оккупированных территориях Украины (Донецкая, Запорожская, Луганская, Харьковская и Херсонская области) псевдореферендумы для возможного изменения их правового статуса. Все попытки России получить контроль над частью территории Украины — это грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркивается в заявлении ЦИК.

В связи с тем, что Россия готовит проведение псевдореферендумов на территории Украины, ЦИК обратилась в министерство иностранных дел с просьбой донести до иностранных государств и международных организаций призыв осудить подобные попытки, не участвовать и не способствовать их организации и проведению в любых формах, не признавать никаких результатов таких «народных волеизъявлений».

Также ЦИК призывает применить персональные специальные экономические и другие санкции в отношении граждан России, причастных к подготовке и проведению псевдореферендумов, и усилить политико-дипломатическое давление на РФ, подав ей «четкие сигналы по поводу неотвратимых негативных последствий для нее за очередную попытку противоправного изменения международно признанных границ Украины».

Кроме того, ЦИК обратилась в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований по оперативному расследованию для недопущения проведения незаконных референдумов и призвала граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, не участвовать в псевдореферендумах.

Российские оккупанты планируют провести «референдумы» по созданию квазиреспублик на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября. В этот день проходят выборы в России. Об этом сообщал Центр национального сопротивления. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что на 11 сентября оккупанты назначили «референдум» и о присоединении Донецкой области к РФ.

Ранее в МИД Украины заявили, что ни одна страна мира не признает результаты фальшивых «референдумов» на оккупированных Россией территориях.

Читайте также:

«ЛНР» собирается создать «общественный» штаб «референдума» о вхождении в состав РФ 

Еще по теме

Прочее
Референдум
Организации
Центральная избирательная комиссия
Места
Луганская область Донецкая область Харьковская область Запорожская область Херсонская область

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:38
The Guardian: Спутниковые снимки показали 1400 новых могил на кладбище в Мариуполе
16:07
Горсовет: Из музея в Мариуполе оккупанты похитили оригиналы картин Куинджи и Айвазовского
15:39
«ДНР» заявила об обстреле Донецка и Ясиноватой, есть погибший и раненые
14:49
В Интернациональном легионе подтвердили информацию о смерти британца Пола Ури
13:10
На улицах Харцызска расклеили листовки с угрозами в адрес «ДНР»
12:36
«ЛНР» собирается создать «общественный» штаб «референдума» о вхождении в состав РФ
12:17
В «ДНР» заявили о смерти пленного британца
11:48
В подконтрольной «ЛНР» Кадиевке горит склад боеприпасов
10:00
В Северодонецке подорвалось авто с оккупантами — Гайдай
09:31
«ДНР»: За сутки в результате обстрелов погибли три мирных жителя
08:38
Войска РФ превратили порт оккупированного Мариуполя в свой военно-транспортный хаб
23:28
Удары по Донецкой области участились, сценарии исхода войны в Украине. Дайджест НД за день ►
16:46
Оккупанты в Запорожской области формируют «центральную избирательную комиссию»
15:29
«Мэр» Мариуполя заявил, что в городе осталось 200 тысяч человек
15:27
В Донецке обстреляна автостанция «Центр», есть жертвы
все новости
21:25
ЦИК призвала жителей оккупированных территорий не принимать участие в псевдореферендумах
20:55
Оккупанты ударили ракетами по центру Бахмута, ранены 6 человек
20:18
Россияне обстреляли Авдеевку, горит пятиэтажный дом
19:37
В Виннице разобрали 50% завалов, продолжают искать 11 человек
18:59
ВСУ отбили несколько попыток наступления оккупантов на Донбассе — сводка
18:33
Оккупанты устанавливают ракетные комплексы на Запорожской АЭС
18:01
В Сумской области гражданский автомобиль подорвался на мине, один человек погиб
17:59
Министр социальной политики Марина Лазебная подала в отставку
17:38
Еврокомиссия объявила о новом пакете санкций против России
17:32
Минрегион анонсировал открытие 15 модульных городков для переселенцев
17:01
Оружие по ленд-лизу будет выбирать Генштаб ВСУ — Минобороны
16:42
Из плена «ДНР» освобождены 32 украинских волонтера
16:38
The Guardian: Спутниковые снимки показали 1400 новых могил на кладбище в Мариуполе
16:19
Освобожденные из плена украинцы получат по 100 тысяч гривен
16:18
ГСЧС показала школу на Днепропетровщине разбитую ночью российскими ракетами «Калибр»
все новости
ВИДЕО
«ДНР» заявила об обстреле Донецка и Ясиноватой, есть погибший и раненые
15 июля, 15:39
Волонтер показал разрушения в Святогорской лавре
15 июля, 13:27
В подконтрольной «ЛНР» Кадиевке горит склад боеприпасов
15 июля, 11:48

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция