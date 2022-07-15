ЦИК призвала жителей оккупированных территорий не принимать участие в псевдореферендумах

Центральная избирательная комиссия Украины заявила о недопустимости проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях страны. Жителей этих территорий призывают не примать участие в подобном «народном волеизъявлении».



«24 февраля Россия разрушила все международные принципы безопасности и демократические достижения. Сейчас готовит очередное наступление на нашу демократию — планирует организовать на временно оккупированных территориях Украины (Донецкая, Запорожская, Луганская, Харьковская и Херсонская области) псевдореферендумы для возможного изменения их правового статуса. Все попытки России получить контроль над частью территории Украины — это грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркивается в заявлении ЦИК.



В связи с тем, что Россия готовит проведение псевдореферендумов на территории Украины, ЦИК обратилась в министерство иностранных дел с просьбой донести до иностранных государств и международных организаций призыв осудить подобные попытки, не участвовать и не способствовать их организации и проведению в любых формах, не признавать никаких результатов таких «народных волеизъявлений».



Также ЦИК призывает применить персональные специальные экономические и другие санкции в отношении граждан России, причастных к подготовке и проведению псевдореферендумов, и усилить политико-дипломатическое давление на РФ, подав ей «четкие сигналы по поводу неотвратимых негативных последствий для нее за очередную попытку противоправного изменения международно признанных границ Украины».



Кроме того, ЦИК обратилась в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований по оперативному расследованию для недопущения проведения незаконных референдумов и призвала граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, не участвовать в псевдореферендумах.

Российские оккупанты планируют провести «референдумы» по созданию квазиреспублик на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября. В этот день проходят выборы в России. Об этом сообщал Центр национального сопротивления. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что на 11 сентября оккупанты назначили «референдум» и о присоединении Донецкой области к РФ.



Ранее в МИД Украины заявили, что ни одна страна мира не признает результаты фальшивых «референдумов» на оккупированных Россией территориях.