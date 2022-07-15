«ДНР» заявила о трех погибших мирных жителях в Донецке

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке в результате обстрелов сегодня погибли три человека.



Об этом сообщил «штаб территориальной обороны ДНР».



Сообщается, что жители погибли в Петровском районе Донецка.



Кроме того, ранены 13 человек.