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Оккупанты обстреляли Сумщину, есть погибший и раненые

15 июля 2022, 22:40

Оккупанты обстреляли Сумщину, есть погибший и раненые

Сегодня в течение дня россияне несколько раз обстреляли приграничные громады Сумской области. В результате обстрелов один мирный житель погиб, еще 7 человек ранены. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, по Шалыгинской громаде после 10 часов утра было 10 минометных прилетов.

По Глуховской громаде около 10 часов утра россияне открыли огонь из минометов, 9 взрывов.

«После 13 часов начался обстрел из реактивной артиллерии, более 20 прилетов. В результате обстрелов один человек погиб, четыре — ранены», — сообщил Живицкий.

Середино-Будскую громаду в полдень обстреляли из минометов, зафиксировано четыре взрыва.

«Белопольская громада: около 14 часов 8 прилетов из ствольной артиллерии. А около 16 часов — еще 8 взрывов от применения врагом минометов. В результате обстрелов три человека ранены», — рассказал глава ОВА.

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