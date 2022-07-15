Днепр, Кременчуг, Киевщина: Зеленский рассказал о новых ракетных ударах России

Сегодня вечером российские ракеты попали по Днепру, Кременчугу и Киевской области. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 15 июля.



«Сейчас, когда я записываю это обращение, почти на всей территории нашего государства — воздушная тревога. Есть предварительная информация по попаданиям — Днепр, Кременчуг, Киевщина. Оккупанты осознают, что мы постепенно становимся сильнее, и цель их террора очень проста — давить на наше общество, запугивать людей, наносить максимальный вред украинским городам, пока российские террористы еще способны это делать», — сказал президент.



Он призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.



«Соответствующие правила поведения нужно соблюдать всегда, и особенно на объектах, имеющих общественное значение. Конечно, мы придем к тому дню, когда российский террор станет невозможным. Но для этого еще нужно время. Еще предстоит бороться», — подчеркнул Зеленский.