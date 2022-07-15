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В результате ракетного удара по Днепру погибли три человека

Обновлено
15 июля 2022, 23:17

В результате ракетного удара по Днепру погибли три человека

Сегодня вечером во время воздушной тревоги в Днепре раздалось несколько взрывов, есть информация о троих погибших и 15 раненых.

Представитель департамента транспорта горсовета Иван Васючков сообщил, что погиб водитель городского транспорта.

«В результате сегодняшнего теракта России в Днепре погиб водитель автобуса одного из городских маршрутов. Мужчина уже закончил рабочий день и направлялся в парк, чтобы завтра в 5 утра снова выйти на работу. Не доехал», — написал Васючков в Facebook.

О местах попаданий в горсовете не сообщили, мэр Днепра Борис Филатов предупредил горожан, что после обстрела могут быть перебои с подачей воды.

«Район Рабочей, ЮМЗ могут быть перебои с водой и другими коммуникациями. Энергетики, газовщики и водоканал работают», — отметил Филатов.

Позже глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что погибли три человека, и еще 15 ранены.

«У нас "прилеты" по Днепру. Ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. Предварительно, эта российская атака унесла жизни трех человек, еще 15 ранены. Масштабы разрушений выясняем», — написал он в Тelegram.

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