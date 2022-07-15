Обстрелы в Донецке. Удары по Константиновке и Краматорску. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и во всей стране. Сегодня в выпуске:

Российские войска обстреляли Константиновку. Есть раненый. Под огнем Бахмут и Красногоровка.

Ситуация в Угледаре — полиция доставляет оставшимся жителям гуманитарную помощь.

На территории Святогорской лавры остаются 600 человек. Украина организовывает гуманитарный коридор для эвакуации.

В «ДНР» заявили о смерти пленного британца. Якобы от «хронический заболеваний и стресса».

Обстрелы в Донецке и Ясиноватой. Есть погибшие и раненые.

В оккупированной Кадиевке (ранее Стаханов) горит склад боеприпасов. В «ЛНР» создают «общественный штаб» для организации так называемого референдума за присоединение к РФ.

В Северодонецке взорвалось авто с оккупантами. 6 человек ранены. На Луганщине продолжаются бои.

В Мариуполе партизаны подожгли завод «Сателлит», чтобы россияне не смогли вывезти оборудование. Россияне превратили порт в свой военно-транспортный хаб и усилили охрану.