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Обстрелы в Донецке. Удары по Константиновке и Краматорску. Дайджест НД за день ►

15 июля 2022, 23:41

Обстрелы в Донецке. Удары по Константиновке и Краматорску. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и во всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Российские войска обстреляли Константиновку. Есть раненый. Под огнем Бахмут и Красногоровка.
  • Ситуация в Угледаре — полиция доставляет оставшимся жителям гуманитарную помощь.
  • На территории Святогорской лавры остаются 600 человек. Украина организовывает гуманитарный коридор для эвакуации.
  • В «ДНР» заявили о смерти пленного британца. Якобы от «хронический заболеваний и стресса».
  • Обстрелы в Донецке и Ясиноватой. Есть погибшие и раненые.
  • В оккупированной Кадиевке (ранее Стаханов) горит склад боеприпасов. В «ЛНР» создают «общественный штаб» для организации так называемого референдума за присоединение к РФ.
  • В Северодонецке взорвалось авто с оккупантами. 6 человек ранены. На Луганщине продолжаются бои.
  • В Мариуполе партизаны подожгли завод «Сателлит», чтобы россияне не смогли вывезти оборудование. Россияне превратили порт в свой военно-транспортный хаб и усилили охрану.

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