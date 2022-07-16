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Армия РФ накрыла огнем Никополь, людей ищут под завалами

16 июля 2022, 08:24

Армия РФ накрыла огнем Никополь, людей ищут под завалами

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: ОВА Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: ОВА

К утру российская армия накрыла огнем Никопольский район. Есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Преднамеренно ударили из "Градов" по жилым кварталам Никополя. Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Одна женщина ранена. Сейчас она находится в больнице. Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели — разбирают разрушения и ищут людей», — рассказал Резниченко.

Также, по его словам, в Криворожском районе под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская громады. В Шестерне есть поврежденное жилье. Произошел пожар на частном подворье. Без пострадавших.

«На промышленном предприятии в Днепре, куда накануне вечером попала ракета, спасатели одно возгорание погасили, другое еще усмиряют. По уточненным данным, вечерняя атака на нашу область унесла три жизни, 16 человек получили ранения», — детализировал Резниченко.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепре. На вечер 15 июля была информация о троих погибших и 15 раненых.

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