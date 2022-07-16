Российские силы ударили по Одессе и Чугуеву, есть жертвы

Последствия обстрела Чугуева. Фото: ОВА

Российские войска нанесли ряд ударов по Одесской и Харьковской областям.



Как сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, по области нанесен ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Ставропольского края РФ.



«Одесса. Вражеская ракета попала в склад. Пострадавших нет. Охранники соблюдали правила поведения во время воздушной тревоги. Продолжается спасательная операция», — отметил он.



По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, ракетный удар пришелся на гражданскую инфраструктуру. С первой минуты спасатели приступили к тушению пожара.



«Дым виден далеко за пределами Одессы. По состоянию на данный момент данных о жертвах и пострадавших нет», — прокомментировал Труханов.







Кроме того, российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Чугуеву. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что атаки привели к жертвам среди мирного населения: погибли мужчины 60 и 68 лет, женщина 70 лет. Еще троих людей медики госпитализировали в лечебные учреждения.



«Разрушен жилой многоквартирный дом, повреждены школа, магазин строительных материалов. На местах попаданий работают все профильные службы, спасатели продолжают разбор завалов», — проинформировал он.