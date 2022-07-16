Шойгу приказал войскам РФ в Украине наращивать военные действия на всех направлениях

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проверил группировки российских войск, которые воюют в Украине.



Как сообщает российское Минобороны, Шойгу «проинспектировал российские группировки войск (сил) "Юг" и "Центр"». Они привлечены к так называемой «специальной военной операции» в Украине.



Шойгу заслушал доклады командующего группировкой «Юг» Сергея Суровикина, командующего группировкой «Центр» Александра Лапина «на командном пункте». Где находится этот пункт, не сообщается.



«Глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях», — заявили в Минобороны РФ.



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