Кабмин заплатит долги за обучение 13 тысяч украинских студентов

Кабмин выплатит долги 13 тысяч студентов за обучение по контракту во втором полугодии. Речь идет о студентах, которые зарегистрированы на территориях, где ведутся боевые действия, или временно оккупированных. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.



По словам Шкарлета, 15 июля правительство приняло распоряжение о выделении средств из резервного фонда госбюджета для компенсации расходов заведений высшего образования на подготовку специалистов, имевших задолженность за второй семестр обучения.



«Из-за отсутствия поступления средств от оплаты за обучение невозможно обеспечивать своевременную выплату заработной платы научно-педагогическим и другим работникам, рассчитываться за предоставленные коммунальные услуги», — пояснил министр.



Чтобы урегулировать ситуацию, было принято решение о компенсации. По информации Шкарлета, в 2022 году 86 млн 814,4 тысяч гривен будут выделены возглавляемому ним ведомству для дальнейшего направления заведениям высшего образования.