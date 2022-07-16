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Спасатели обнаружили под завалами дома в Никополе двоих погибших

16 июля 2022, 12:18

Спасатели обнаружили под завалами дома в Никополе двоих погибших

После обстрела Никополя российской армией из-под завалов дома достали тела двоих погибших. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«В Никополе спасатели достали из-под завалов дома тела двух погибших из-за вражеских обстрелов. Одна из раненых женщин сейчас в больнице. Ее состояние медики оценивают, как среднее», — отметил Резниченко.

По его словам, утренний обстрел велся из РСЗО «Град». По мирным жилым кварталам было выпущено 53 ракеты.

Ранее сообщалось, что к утру российская армия накрыла огнем Никопольский район. Есть пострадавшие.

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