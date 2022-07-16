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На Донетчине аварийные бригады вернули свет в 18 населенных пунктов

16 июля 2022, 14:17

На Донетчине аварийные бригады вернули свет в 18 населенных пунктов

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 18 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.

Отмечается, что за сутки энергетики вернули электроснабжение 17 164 домохозяйствам.

«Больше всего обновлений — в Торецкой (7,2 тысячи семей), Марьинской (5,4 тысячи семей), Авдеевской (1,7 тысячи семей), Бахмутской (1,2 тысячи семей) громадах. Кроме того, энергетикам удалось поработать в Селидовской и Константиновской громадах», — отметили в ДТЭК.

В компании добавили, что из-за боевых действий без света остаются 332 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское.

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