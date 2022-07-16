«ДНР»: В Донецке погиб человек, в Горловке под обстрел попал «Стирол»

Здание на территории «Стирола» в оккупированной Горловке

В оккупированном Донецке в результате обстрела погиб человек. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.



Как отмечают в Telegram-канале «Типичный Донецк», мирный житель сегодня утром погиб в Петровском районе.







Также под обстрел попала оккупированная Горловка.



«Мэр» города Иван Приходько уверяет, что под обстрел попала территория предприятия «Стирол» в Калининском районе. В частности, повреждено одно из зданий и гараж.

Ранее «ДНР» заявила о семи погибших и 19 раненых за сутки.



На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки погибли семь человек, 14 мирных жителей были ранены.



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