«ЛНР» заявила о захвате трассы вблизи Авдеевки российскими силами

Российские силы совместно с боевиками группировок «ДНР» и «ЛНР» захватили участок трассы «Константиновка — Авдеевка» в районе села Каменка. Об этом сообщил «помощник министра внутренних дел ЛНР» Виталий Киселев, передает российский «ТАСС».



«Совместные подразделения ДНР, российские подразделения вышли на трассу "Константиновка — Авдеевка" в районе села Каменка, примерно в 10 км от Авдеевки», — уверяет Киселев.



Он также утверждает, что продолжается наступление российских войск со стороны Светлодарска.



В Генштабе ВСУ информации о ситуации на этом участке фронта пока что нет.



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