Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов на Донетчине, есть жертвы

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: полиции

За сутки армия РФ 21 раз ударила по территории Донецкой области, есть раненые и погибшие среди мирного населения. Пострадали жилые дома, гражданская инфраструктура, засеянные поля. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



Российские войска обстреляли 12 населенных пунктов. Под огонь попали Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Горняк, Краматорск, Славянск, Красногоровка, Золотые Пруды, Верхнекаменское, Островское, Новомарково, Ягодное.



Оккупанты ударили ракетами, реактивными системами залпового огня «Торнадо-С», «Ураган», «Град», «Смерч», артиллерией.



Разрушены 54 гражданских объекта: 36 жилых домов, из них 11 многоквартирных, школа, стадион, коксохимический завод, рынок, магазин, центральная площадь, линии электропередач, водонапорная станция, два поля.



Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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