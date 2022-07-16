Погибли 24 человека: В Виннице завершили разбор завалов после ракетного удара

В Виннице завершены работы по разборке завалов после российского ракетного удара 14 июля. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.



«Всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и два трамвая. По данным департамента здравоохранения ОВА, в результате обстрела погибли 23 человека, из них три ребенка», — сообщили в спасательном ведомстве.



Там добавили, что за помощью к медикам обратились 202 человека, из них 68 госпитализированы в том числе четыре ребенка. 110 человек получили помощь амбулаторно.



«Подразделениями ГСЧС спасены три человека. Один человек остается в розыске (пропал без вести)», — отметили в ведомстве.

По информации руководителя Винницкой ОВА Сергея Борзова, погибших — 24. Одна женщина умерла сегодня в больнице. У нее было 85% ожогов тела. Борзов сообщал о четверых пропавших без вести.

В четверг, 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар из акватории Черного моря ракетами «Калибр» по Виннице. В результате погибли мирные жители, в том числе дети. Кроме того, значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения.



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