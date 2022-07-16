Оккупанты после взрывов складов работают «с колес» — Гайдай

Российские оккупанты после того, как ВСУ взрорвали ряд складов на оккупированной территории, везут снаряды сразу машинами на фронт. Благодаря этому значительно уменьшилось количество обстрелов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Луганщина продолжает держать оборону... Из-за уничтожения украинскими артиллеристами вражеских складов боекомплектов в тылу, россияне теперь работают "с колес" — то есть больше не хранят боеприпасы на складах, а сразу везут на фронт машинами», — отметил Гайдай.



По его словам, такая усложненная логистика — на руку ВСУ.



«Если раньше оккупанты имели значительное преимущество в огневом влиянии, то теперь благодаря западному оружию мы наверстаем, и стали сильнее. Высокоточные попадания по складам — тому подтверждение», — резюмировал Гайдай.



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