В результате утреннего обстрела Одессы ранен один человек

Сегодня в Одессе во время обстрела города росийскими силами ранения получил один человек. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.



«По данным следствия, сегодня утром, 16 июля 2022 года, военные страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, в очередной раз нанесли ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры Одессы. В результате ракетных обстрелов Малиновского района Одессы огнем охвачено несколько складских помещений площадью около 10000 м кв. Также поврежден ряд других сооружений, прилегающих к месту взрыва, в которых выбиты окна и поврежден потолок», — говорится в сообщении.



Правоохранители зафиксировали предварительно одного потерпевшего — в результате попадания вражеского снаряда 30-летний мужчина ранен обломками в область головы.



В связи с обстрелом начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

16 июля российские войска нанесли ряд ударов по Одесской и Харьковской областям. Вражеская ракета попала в склад в Одессе.