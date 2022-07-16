Минреинтеграции обновило перечень громад в районах боевых действий

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий утвердило обновленный перечень громад, на основании которого внутренне перемещенным лицам будут осуществляться выплаты.



«По состоянию на 14 июля в обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокаде), входит 9 областей. Это территориальные громады Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (54), Херсонской (49), Николаевской (25), Сумской (19), Черниговской (5) областей. Всего в перечне 313 громад», — говорится в сообщении Минреинтеграции.



Полный список громад можно посмотреть здесь.



Все переселенцы, переместившиеся из этих громад, получат денежную помощь от государства.



В Минреинтеграции напомнили, что перечень формируется по согласованию с Минобороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций.



Перечень не является фиксированным — он регулярно актуализируется.