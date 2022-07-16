Авиаудары, артобстрелы, штурмы: В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Донбассе

Россияне атакуют по всей линии столкновения на Донбассе, используя при этом все имеющееся вооружение. Украинские военные заставили оккупантов отойти в районе Углегорска. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Отмечается, что оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов районы населенных пунктов Харьков, Протопоповка, Прудянка, Дементиевка, Светличное, Никольское, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Рубежное, Коробочкино, Долина, Ивановка, Барвенково, Богородичное, Большая Камышеваха, Новониколаевка и Константиновка. Нанесли авиаудары вблизи Мосьпанового и Богородичного.



На Славянском и Бахмутском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на установлении контроля над городами Северск и Бахмут. Зафиксированы обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Александровка, Никифоровка, Донецкое, Спорное, Травневое, Покровское, Соледар, Нью-Йорк, Кодема и другие. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Нью-Йорка, Берестового и Соледара.



«Наступательными и штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Григоровка, Новолуганское, Семигорье и установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Успеха не имеет — украинские воины заставили противника отойти», — отметили в Генштабе.



На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новомихайловка, Владимировка, Каменское, Угледар, Невельское, Времевка, Белогорье, Гуляйполе, Железнодорожное,Ольговское, Малые Щербаки, Тоненькое, Пречистовка, Новополье, Новоселка и других. Авиаудар зафиксирован вблизи Авдеевки.