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Гаага для России: Стало известно, когда суд ООН начнет рассматривать дело о геноциде украинцев

16 июля 2022, 22:07

Гаага для России: Стало известно, когда суд ООН начнет рассматривать дело о геноциде украинцев

Дело об обвинении Российской Федерации в геноциде украинцев Международный суд ООН в Гааге может начать рассматривать по сути уже осенью. Об этом сообщил представитель Украины в Международном суде ООН, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич, передает «Европейская правда».

«Мы подали меморандум, 1 июля мы это сделали. Это значит, что у Российской Федерации есть три месяца, чтобы подать, если она имеет их, свои возражения по юрисдикции суда по этому делу. Затем суд может переходить к решению дела по существу», — сказал он.

Кориневич отметил, что Украина может привлечь к ответственности Россию как государство, а также конкретных лиц.

1 июля Украина подала в Международный суд ООН Меморандум по делу против РФ по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

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