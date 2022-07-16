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Обстрел Константиновки и Краматорска. Оружие на складах больше не хранят. Дайджест НД

16 июля 2022, 22:20

Обстрел Константиновки и Краматорска. Оружие на складах больше не хранят. Дайджест НД

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и во всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Российские войска обстреляли Константиновку и Краматорск. Под огнем Бахмут, Авдеевка и Покровск.
  • После захвата Лисичанска российские войска взяли оперативную паузу. Следующая цель Славянск и Бахмут — Институт изучения войны.
  • Шойгу дал указание оккупантам «нарастить» действия армии по всем направлениям.
  • ВСУ отразили штурм на Бахмутском и Донецком направлениях. Продолжаются бои на Углегорской ТЭС.
  • «ЛНР» заявила о захвате российскими силами трассы возле Авдеевки.
  • ВСУ продолжают уничтожать склады с российскими боеприпасами. На Луганщине оккупанты возят боекомплекты сразу на передовую.
  • Группировка «ДНР» заявляет о 7 погибших мирных жителях на оккупированной территории. Обстрелы Донецка и Горловки.
  • В ОБСЕ призвали расследовать смерть пленного британца Пола Юра. МИД Британии вызвало посла России в Лондоне.

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