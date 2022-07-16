Обстрел Константиновки и Краматорска. Оружие на складах больше не хранят. Дайджест НД

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и во всей стране. Сегодня в выпуске:
- Российские войска обстреляли Константиновку и Краматорск. Под огнем Бахмут, Авдеевка и Покровск.
- После захвата Лисичанска российские войска взяли оперативную паузу. Следующая цель Славянск и Бахмут — Институт изучения войны.
- Шойгу дал указание оккупантам «нарастить» действия армии по всем направлениям.
- ВСУ отразили штурм на Бахмутском и Донецком направлениях. Продолжаются бои на Углегорской ТЭС.
- «ЛНР» заявила о захвате российскими силами трассы возле Авдеевки.
- ВСУ продолжают уничтожать склады с российскими боеприпасами. На Луганщине оккупанты возят боекомплекты сразу на передовую.
- Группировка «ДНР» заявляет о 7 погибших мирных жителях на оккупированной территории. Обстрелы Донецка и Горловки.
- В ОБСЕ призвали расследовать смерть пленного британца Пола Юра. МИД Британии вызвало посла России в Лондоне.