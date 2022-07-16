Россияне дважды ударили «Искандерами» по Покровску, в полиции рассказали о последствиях

В результате сегодняшнего ракетного удара оккупантов по частному сектору Покровска повреждены как минимум 27 домов. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.



«Россияне дважды ударили по мирным жителям баллистической ракетой "Искандер-М". Повреждены по меньшей мере 27 жилых домов», — говорится в сообщении.



На месте работают полицейские, парамедики, взрывотехники, работники ГСЧС и медики.



«Точное количество жертв устанавливается», — добавили в полиции.



По факту обстрелов правоохранители открыли уголовные производства по ст.438 УК (Нарушение законов и обычаев войны).