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Оккупанты убили 3 мирных жителей Донбасса — глава ОВА

17 июля 2022, 09:00

Оккупанты убили 3 мирных жителей Донбасса — глава ОВА

Российские войска убили трех мирных жителей Донбасса 16 июля: двух в Удачном и одного в Покровске. Еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — написал Кириленко в Telegram.

Он отметил, что россияне продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре, в частности — по учебным заведениям. Три ракеты прилетели в Торецкую общину: одна попала в жилой квартал Торецка, две — в Железное, где повреждена школа и детсад. Пока информации о пострадавших нет.

В Константиновке россияне обстреляли территорию медицинского колледжа объемы повреждений устанавливаются, информация о пострадавших не поступала.

В Соледаре в результате обстрела возник пожар в местном центре детского и юношеского творчества — на месте работают спасатели.

«Россияне каждый день наносят новые и новые удары. Теперь опасно оставаться на территории области! Эвакуйтесь! Эвакуация спасает жизнь!», — призвал глава ОВА.

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