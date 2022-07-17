Оккупанты убили 3 мирных жителей Донбасса — глава ОВА

Российские войска убили трех мирных жителей Донбасса 16 июля: двух в Удачном и одного в Покровске. Еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — написал Кириленко в Telegram.



Он отметил, что россияне продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре, в частности — по учебным заведениям. Три ракеты прилетели в Торецкую общину: одна попала в жилой квартал Торецка, две — в Железное, где повреждена школа и детсад. Пока информации о пострадавших нет.



В Константиновке россияне обстреляли территорию медицинского колледжа — объемы повреждений устанавливаются, информация о пострадавших не поступала.



В Соледаре в результате обстрела возник пожар в местном центре детского и юношеского творчества — на месте работают спасатели.



«Россияне каждый день наносят новые и новые удары. Теперь опасно оставаться на территории области! Эвакуйтесь! Эвакуация спасает жизнь!», — призвал глава ОВА.