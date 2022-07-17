Российские войска понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении

Российские войска за прошедшие сутки понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Вооруженные силы Украины ликвидировали за сутки 160 оккупантов. При этом с начала полномасштабного вторжения российские войска потеряли 38 300 военнослужащих.
Общие боевые потери России на 17 июля ориентировочно составили:
личного состава — около 38300 (+160) человек;
танков — 1684 (+7);
боевых бронированных машин — 3879 (+5);
артиллерийских систем — 846 (+0);
РСЗО — 248 (+1);
средств ПВО — 110 (+1);
самолетов — 220;
вертолетов — 188;
беспилотников оперативно-тактического уровня — 688 (+1);
крылатых ракет — 166 (+4);
кораблей / катеров — 15;
автомобильной техники и автоцистерн — 2746 (+1);
специальной техники — 68.