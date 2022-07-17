В результате ракетного удара по Харькову пострадала мирная жительница

В результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупационными войсками по Харькову в ночь на 17 июля, пострадала 59-летняя женщина. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



«Около 3 часов в Киевском районе в результате попадания 2 ракет произошло возгорание одного из этажей в пятиэтажном производственном здании. Пострадала 59-летняя женщина, ее госпитализировали в лечебное учреждение», - говорится в сообщении.



По его словам, ночью интенсивным обстрелам подверглась Дергачевская громада области. В результате обстрела возникли пожары в производственных зданиях, горел автомобиль. В Чкаловской громаде Чугуевского района, в результате обстрела оккупантов загорелась крыша частного дома. Пострадавших нет.