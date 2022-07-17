Внаслідок ракетного удару по Харкову постраждала мирна мешканка

Внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами по Харкову в ніч проти 17 липня, постраждала 59-річна жінка. Про це повідомив голова ОВ Олег Синегубов.



«Близько 3 години у Київському районі внаслідок влучення 2 ракет сталося займання одного з поверхів у п'ятиповерховій виробничій будівлі. Постраждала 59-річна жінка, її госпіталізували до лікувального закладу», - йдеться у повідомленні.



За його словами, вночі інтенсивних обстрілів зазнала Дергачівська громада області. Внаслідок виникли пожежі у виробничих будівлях, горів автомобіль. У Чкалівській громаді Чугуївського району внаслідок обстрілу окупантів спалахнув дах приватного будинку. Постраждалих немає.