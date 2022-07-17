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Украинский Ан-12 разбился в Северной Греции, на борту было восемь граждан Украины

17 июля 2022, 10:50

Украинский Ан-12 разбился в Северной Греции, на борту было восемь граждан Украины

На севере Греции потерпел крушение украинский транспортный самолет АН-12, экипаж состоял из восьми граждан Украины. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

«Ночью на севере Греции потерпел крушение украинский транспортный самолет АН-12, который перевозил опасный груз по маршруту Сербия-Иордания-Бангладеш. Экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей», - сообщил он.

На базе консульства Украины в Салониках создан оперативный штаб. На место катастрофы уже прибыли украинские консулы, взаимодействующие со спасателями и правоохранителями Греции для выяснения всех обстоятельств инцидента.

«В настоящее время продолжаются спасательные работы и пожаротушение. "Горячая линия" МИД Украины для родственников: +38 044 238 1588», - отметил Николенко.

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