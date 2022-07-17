Производители детской одежды из Лисичанска возобновили деятельность в Днепре — Гайдай

Предприниматели Дмитрий и Мария Косилкины перенесли из Лисичанска в Днепр производство детской одежды и расширили ассортимент. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Он отметил, что если раньше владельцы торговой марки Be easy и Larox специализировались на детской одежде, то сейчас делают военную амуницию и стали выпускать патриотические футболки.



Производство детской одежды они развивали в течение восьми лет. С помощью грантов международных организаций пара купила лазерное оборудование, которое позволило автоматически кроить, а также современные станки, ускоряющие производство.



После полномасштабного российского вторжения Дмитрий и Мария еще на месяц остались в Лисичанске, после чего решили переехать в Днепр. Но вывезти производственные мощности сразу не решились. Когда ситуация с безопасностью крайне обострилась, они вернулись за оборудованием. Но все спасти не удалось — часть сырья и оборудования остались в Лисичанске.



В Днепре им помогли с жильем и производственными площадями. Быстро сработала государственная программа релокации предприятий.



Днепропетровская областная военная администрация помогла при переезде и оформлении документов. К решению проблемных вопросов присоединились и местные власти.



Сейчас пара собирает коллектив. Приглашает эвакуирующихся, принимает на работу переселенцев.



«Кстати, в течение четырех месяцев они всячески помогали населению родного Лисичанска, военным и терробороне, а также реализовали проекты гуманитарной помощи», — подчеркнул Гайдай.