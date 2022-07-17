Виробники дитячого одягу з Лисичанська відновили діяльність у Дніпрі — Гайдай

Підприємці Дмитро та Марія Косілкіни перенесли з Лисичанська до Дніпра виробництво дитячого одягу та розширили асортимент. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



Він зазначив, що якщо раніше власники торгової марки Be easy і Larox спеціалізувалися на дитячому одязі, то зараз роблять військову амуніцію і стали випускати патріотичні футболки.



Виробництво дитячого одягу вони розвивали упродовж восьми років. За допомогою грантів міжнародних організацій пара купила лазерне обладнання, яке дозволило автоматично кроїти, а також сучасні верстати, що прискорюють виробництво.



Після повномасштабного російського вторгнення Дмитро та Марія ще на місяць залишилися у Лисичанську, після чого вирішили переїхати до Дніпра. Але вивезти виробничі потужності одразу не наважилися. Коли ситуація із безпекою вкрай загострилася, вони повернулися за обладнанням. Але все врятувати не вдалося — частина сировини та обладнання залишилась у Лисичанську.



У Дніпрі їм допомогли з житлом і виробничими площами. Швидко спрацювала державна програма релокації підприємств.



Дніпропетровська обласна військова адміністрація допомогла при переїзді та оформленні документів. До вирішення проблемних питань приєдналася і місцева влада.



Наразі пара збирає колектив. Запрошує евакуюваних, приймає на роботу переселенців.



"До речі, протягом чотирьох місяців вони всіляко допомагали населенню рідного Лисичанська, військовим та теробороні, а також реалізували проекти гуманітарної допомоги", — підкреслив Гайдай .