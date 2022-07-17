Виробники дитячого одягу з Лисичанська відновили діяльність у Дніпрі — Гайдай

17 липня 2022, 12:14

Виробники дитячого одягу з Лисичанська відновили діяльність у Дніпрі — Гайдай

Підприємці Дмитро та Марія Косілкіни перенесли з Лисичанська до Дніпра виробництво дитячого одягу та розширили асортимент. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

 Він зазначив, що якщо раніше власники торгової марки Be easy і Larox спеціалізувалися на дитячому одязі, то зараз роблять військову амуніцію і стали випускати патріотичні футболки.

 Виробництво дитячого одягу вони розвивали упродовж восьми років. За допомогою грантів міжнародних організацій пара купила лазерне обладнання, яке дозволило автоматично кроїти, а також сучасні верстати, що прискорюють виробництво.

Після повномасштабного російського вторгнення Дмитро та Марія ще на місяць залишилися у Лисичанську, після чого вирішили переїхати до Дніпра. Але вивезти виробничі потужності одразу не наважилися. Коли ситуація із безпекою вкрай загострилася, вони повернулися за обладнанням. Але все врятувати не вдалося частина сировини та обладнання залишилась у Лисичанську.

У Дніпрі їм допомогли з житлом і виробничими площами. Швидко спрацювала державна програма релокації підприємств.

Дніпропетровська обласна військова адміністрація допомогла при переїзді та оформленні документів. До вирішення проблемних питань приєдналася і місцева влада.

Наразі пара збирає колектив. Запрошує евакуюваних, приймає на роботу переселенців.

"До речі, протягом чотирьох місяців вони всіляко допомагали населенню рідного Лисичанська, військовим та теробороні, а також реалізували проекти гуманітарної допомоги", підкреслив Гайдай .

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